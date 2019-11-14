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15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Soykırıma bloke, yaptırımlara vize

14 Kasım 2019, Perşembe 15:00
ABD’li Senatör Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından “soykırım” olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti. Graham’ın Türkiye’ye yaptırım istenen girişimine bloke yerine Ermeni Tasarısını bloke etmesi değişik yorumlara yol açtı.

ABD Senatosu’nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde “Ermeni soykırımının resmen tanınmasını” öngören bir karar tasarısının Genel Kurul’da oylanmasını talep etti. Söz konusu talep karşısında Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti. Graham, burada yaptığı açıklamada, “Kısa süre önce Türkiye’nin askerî operasyonundan dolayı Suriye’de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırım istemişti 

Graham’ın Türkiye’ye yaptırım istenen girişime bloke yerine Ermeni Tasarısını bloke etmesi değişik yorumla yol açtı. Sosyal medyada, yaptırım uygulamasını isteyen çalışmamın bloke edilmemesi dikkat çekici bulundu.  Graham daha geçen hafta, bir grup senatörle birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yolladıkları mektupta, Türkiye’nin Washington’la Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin imzaladığı anlaşmayı ihlâl ettiğine ilişkin iddiaların teyit edilmesi halinde, Ankara’ya yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

“Bloke etmek tasarıyı gündemden düşürmez”

Gazeteci Hüseyin Günay twitter’dan yaptığı paylaşımda “Doğru; Lindsey Graham senato’daki Ermeni tasarısını bloke etti. Bloke etmek tasarıyı gündemden düşürmez sadece görüşülmesini engeller. Bloke kararı işler istendiği gibi gitmediğinde konulduğu gibi kaldırılabilir. Daha önemlisi, ziyaretin sonucu Graham’ın bu adımıyla ölçülemez, çünkü; Senato’da bekleyen bir sert yaptırım tasarısı var, bu tasarıda Graham’ın imzası hâlâ var, asıl iş burda” dedi.

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