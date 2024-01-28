İsrail polisi Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteri düzenleyen gruba müdahale ederek “soykırımı durdurun” pankartlarına el koydu ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteri düzenleyen gruba müdahale ederek “soykırımı durdurun” pankartlarına el koydu ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan yaklaşık 250 kişilik bir grup İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Yahudi aktivistlerden oluşan göstericiler ellerinde “(Gazze’de) Soykırımı saklayamazsınız”, “Filistinlilerin hayatı değerlidir” ve “Elimizde kan var” yazılı dövizler taşıdı. İsrail polisi göstericilere müdahale ederek ellerindeki pankartlara zorla el koydu.Göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken, polis bir göstericiyi gözaltına aldı.Bunun üzerine göstericiler gözaltına alınan kişinin bindirildiği polis arabasının önüne oturarak aracın hareket etmesine izin vermedi. Daha sonra polis araçtaki kişiyi çıkararak yakınlardaki başka bir polis aracına bindirip gözaltına almak istedi.Bunu engellemek isteyen savaş karşıtı göstericilerden üç kişiyi daha polis yere yatırarak kelepçeledikten sonra gözaltına aldı. Polis gözaltına aldığı 4 kişiyi göstericilerin “utanın” şeklindeki sloganları arasında araçla götürdü. AA

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