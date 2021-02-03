SpaceX'in test uçuşu patlamayla sonuçlandı

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in geliştirdiği Starship'in ikinci test uçuşu iniş sırasında patlamayla sonuçlandı.

Elon Musk’ın şirketi, önceki testin başarısız sona ermesinden iki ay sonra Starship prototipini, Teksas'ın güneydoğusundan fırlattı.

Tam ölçekli paslanmaz çelik roket, bir öncekinden biraz daha düşük olan 10 kilometre yüksekliğe ulaştı. Ancak 50 metrelik Starship, yan yattı ve alçalmaya başladı. İniş için zamanında kendini düzeltmeyi başaramadı ve yere çarparak infilak etti.

SpaceX fırlatma yorumcusu John Insprucker, "Hatırlatırım, bu bir test uçuşu. Bu iniş üzerinde biraz çalışmalıyız." dedi.

Starship, 6.5 dakika süren test sonunda Teksas, Boca Chica'daki fırlatma sahasının yakınında durdu.

SpaceX, geçen hafta Starship denemesini yapmak istedi ancak Federal Havacılık İdaresi'nden gerekli onayı alamadı. Bir FAA sözcüsü, SpaceX'in 9 Aralık uçuşu için güvenlik düzenlemelerine uymadığını ve fırlatma operasyonlarına devam etmeden önce düzeltici önlem alması gerektiğini söyledi. FAA'ya göre Salı günkü uçuş tüm güvenlik kriterlerini karşıladı.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, altı sene gibi bir sürede Mars'a insan taşımayı hedefleyor.