Srebrenitsa, Avrupa’nın kalbinde açık yara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda Srebrenitsa Soykırımı’nın 25’inci yıldönümü için düzenlenen oturumda konuştu.

Soykırımın İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa tarihinin en karanlık süreci olduğuna dikkati çeken Varhelyi, “Temmuz 1995’te 8 bin 372 Müslüman erkek ve çocuk, güvende olduklarını düşündükleri yerde, Sırp birlikleri tarafından sistematik bir şekilde öldürüldü. Cesetleri toplu mezarlara atıldı” dedi. Varhelyi, Avrupa’nın Srebrenitsa’da olanları unutmadığının altını çizerek, “Avrupa, Srebrenitsa’da başarız oldu. Soykırımı durduramadığımız için bu katliama ilişkin sorumluluğumuz olduğunu da asla unutmamalıyız. Srebrenitsa Soykırımı, Avrupa’nın kalbinde açık yaramız olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. AA

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