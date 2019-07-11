Srebrenitsa'da acılar tazelendi

Bosna Savaşı sırasında çoğunluğu erkek 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Katliamı'nın 24. yıl dönümünde yakınlarını kaybeden Boşnaklar Potoçari Anıt Mezarlığı'na akın etti.

Yaklaşık iki bin kurbanın hala kayıp olduğu bu büyük trajedi sonrası tespit edilen 33 kişinin naaşları toprağa verildi. 11 Temmuz 1995'te başlayan ve Ratko Mladic ve Radovan Karadzic emrindeki Sırp askerler tarafından öldürülen Boşnakların cesetleri savaşın sürdüğü dönemde toplu mezarlara gömülmüştü. Srebrenista Katliamı "II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi" olarak nitelendiriliyor. BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 2007'de, kasabada yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmiş ancak sorumlusunun Sırbistan olmadığına hükmetmişti. Euronews Türkçe

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