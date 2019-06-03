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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Sri Lanka'da 9 müslüman bakan istifa etti

03 Haziran 2019, Pazartesi 21:04
Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölmesine neden olan bombalı saldırıların daha tarafsız bir şekilde araştırılmasını isteyen dokuz Müslüman bakan toplu şekilde istifa etti.

İstifa kararlarının, Budist bir rahip milletvekilinin Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya ülkedeki en güçlü 3 Müslüman politikacıyı görevden alması için baskı yapmasının ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde binlerce göstericinin ülkedeki büyük şehirlerden Kandy'de artan protestolardan sonra Budist Rahip Athuraliye Ratana, bombalı saldırı olaylarına karıştığını iddia ettiği iki vali ve kabinede görevli bir Müslüman bakanın istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı.

Büyük kitlelerin nefret söylemleri sonrası istifa eden valilerin görev yaptığı şehirlerdeyse tüm kamu kurumlarının kapatıldığı, dükkanların birçoğunun da kepenk indirdiği belirtildi. İstifa eden isimler arasında kabinede görevli Ticaret Bakanı Rishad Bathiudeen de bulunuyor. Ülkedeki Müslüman liderlerse şiddet olayları ve nefret söylemlerinin giderek artması sebebiyle endişelerini dile getiriyor.

Bakan Rauff Hakeem, Müslümanların söz konusu saldırılarla ilgili soruşturmada, şüphelilerin yakalanması için polisle işbirliği yaptığını ancak büyük kitlelerin nefret söylemleri ve saldırılarının durmadığını ifade etti. Öte yandan istifasını sunan Müslüman bakanların, Başbakan Ranil Wickremesingh önderliğindeki hükümete bağlılıklarını devam ettireceklerini açıkladıkları belirtildi.

200 Müslüman din adamı sınır dışı edildi

Sri Lanka'da Hristiyanları hedef alan saldırıların ardından bazı protesto gösterileri düzenlenmiş, Müslümanlara ait bazı cami, dükkan ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Sri Lanka hükümeti, Paskalya gününde düzenlenen ve 250'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırıların ardından 200'ü Müslüman din adamı olmak üzere 600 kişiyi sınır dışı etmişti.

Yaklaşık 21 milyon kişinin yaşadığı Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Sri Lanka'da nüfusun yüzde 70'ini Budistler, yüzde 12'sini Hindular ve yaklaşık yüzde 10'unu ise Müslümanlar oluşturuyor. Ülkedeki Hristiyanların oranıysa yüzde 7 civarında.

Euronews Türkçe

Etiketler: Sri Lanka, müslüman, bakan, istifa
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