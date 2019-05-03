Sri Lanka'da terör saldırısı tehdidi: Ayinler iptal edildi

Sri Lanka'da Paskalya gününde 253 kişinin ölüme neden olan saldırıların ardından, terör riskinin yüksek olması gerekçesiyle ikinci kez kiliselerdeki ayinler iptal edildi.

Kolombo Başpiskoposu Kardinal Malcom Ranjith, düzenlediği basın toplantısında, yeni terör saldırısı tehlikesi nedeniyle ülkede pazar ayinlerinin ikinci bir uyarıya kadar yapılmayacağını duyurdu Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, saldırılarında rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin hala dışarıda olduğunu ve yeni intihar saldırları düzenleyebilecekleri uyarısında bulunmuştu. Sri Lanka yönetiminin Ramazan ayı boyunca IŞİD’in olası saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin alarma geçirildiğini duyurdu. ABD'nin Sri Lanka'daki Büyükelçiliği de, ülkedeki vatandaşlarını, terör saldırısı tehdidine karşı hafta sonunda ibadet merkezlerinden ve kalabalıkların bulunduğu yerlerden uzak durmaları konusunda uyarmıştı. Euronews Türkçe

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