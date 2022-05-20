Sri Lanka’da yakıt sıkıntısından okullar kapatıldı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka’da akaryakıt kıtlığı nedeniyle okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri istendi.

Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı, temel hizmetleri sürdürenler haricindeki kamu görevlilerinin, ülke genelinde “mevcut yakıt sıkıntısı ve ulaşım tesislerindeki sorunlar nedeniyle” işe gelmemelerini bildirdi. Artan yakıt sıkıntısı nedeniyle devlet okulları ve özel okullar da kapatıldı. Ülke genelinde binlerce kişi, akaryakıt istasyonlarında günlerdir yakıt kuyruklarında bekliyor. AA

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