Sri Lanka Devlet Başkanı ülkeyi terk etti

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın çarşamba günü erken saatlerde Maldivler'e doğru hareket eden bir askeri uçakla ülkesinden ayrıldığı ortaya çıktı.

AFP'ye konuşan sınır güvenliği yetkilileri, geniş çaplı gösterilerden sonra Devlet Başkanlığı Sarayı'nı terk eden 73 yaşındaki liderin eşi ve bir korumasıyla birlikte Antonov-32 tipi bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğruladı. Güneydoğu Asya ülkesinde ekonomik krizin tetiklediği siyasi ve toplumsal kargaşayı durdurmak üzere muhalafet de harekete geçti. Hükümetin istifa etmeyi kabul edeceklerini belirtmelerinin ardından biraraya gelen muhalafet partileri yeni bir hükümet üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Parlamentonun yeni lideri 20 Temmuz'da seçmesi bekleniyor. Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti. Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü belirtilmişti Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti. Euronews Türkçe

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