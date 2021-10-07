Steinmeier, Türkler için böyle dedi: Misafir dedik, komşu oldular

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman ve Türk hükûmetleri arasında 60 yıl önce imzalanan İş Gücü Anlaşması ile Almanya gelen misafir işçilerin hikayelerinin okul kitaplarında anlatılmasını istedi.

Steinmeier, Almanya Türk Toplumu (TGD) tarafından Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “İş Gücü Anlaşması’nın” 60. yıl dönümü vesilesiyle Berlin’deki “Haus der Kulturen der Welt” salonunda düzenlenen faaliyette konuştu. Burada, 60 yıl önce gelen ilk kuşak göçmenleri kutlamak için bulunduklarını belirten Steinmeier, “Biz onlara misafir dedik, komşu oldular.” ifadesini kullandı. Steinmeier, ilk neslin Almanya’ya gelişlerinde yaşadıklarına da değinerek, “Katlanmak zorunda oldukları aşağılayıcı tıbbî muayeneler sadece bir başlangıçtı. O döneme şahitlik edenler, tartıda 61 kilogram yerine 60 kilograma gelme umuduyla uzun saçlarını nasıl kestiklerini anlatıyorlar. Saçma ve yakışık olmayan bir tahayyül. Seçilmiş kadınlar ve erkekler bir belirsizlik yolculuğuna çıktılar. Gerekçeleri, umutları kadar farklıydı” dedi. Bi-rinci neslin Almanya’ya katkılarına işaret eden Steinmeier, “Almanya’yı birlikte inşa ettiler. Ülkemizi ekonomik olarak, ama hepsinden önce insani açıdan zenginleştirdiler. Onların çalışkanlığı, tutkusu ve insanlığı ülkemizi bugün olduğu yere getirdi. Bunun için bugün, ilk neslin temsilcileri olarak bizimle birlikte olan sizlere derinden minnettarım.” ifadesini kullandı.