Stoltenberg açıkladı: Ukrayna NATO'ya katılacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın birliğe katılacağını söyledi.
Ukrayna’da yayın yapan 1+1 televizyonuna konuşan Jens Stoltenberg “Tüm müttefikler Ukrayna’nın NATO üyesi olmasına karar verdi. Karadağ, sadece iki yıl önce NATO’ya katıldı. Kuzey Makedonya birkaç ay içinde NATO’ya üye olacak. Bunu daha önce gördük, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra. Polonya, Baltik ülkeleri. Bunların NATO’ya üye olacağını kimse hayal bile edemezdi” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO’ya üye olabilmesi için, Kiev’e reformları güçlendirme ve toplumu modernize etmesinde yardımcı olacakları sözünü verdi.