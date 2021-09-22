Sudan'da askeri yetkililer darbe girişimi için siyasileri suçladı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, 21 Eylül'de yaşanan darbe girişiminden siyasileri sorumlu tuttu.

Başkent Hartum'un Merhiyyat bölgesinde düzenlenen Özel Kuvvetler mezuniyet töreninde konuşan Burhan, "Aralık 2018 devriminin sloganı olan 'özgürlük, adalet ve barış' kaybolup iktidar sandalyeleri altına girdi." ifadesini kullandı.

Ordu ve silahlı resmi kurumların kötüleme kampanyalarına tabi tutulduğunu söyleyen Burhan, "Bizi suistimal eden yabancı taraflara paralı olarak çalışan kalemler var." diye konuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı, Sudan'ın doğusundaki gerginliğinin iktidar ve kaynakların paylaşılması ile ilgili siyasi bir kriz olduğunu belirterek, "Bizim o durumu desteklediğimizi söyleyenler yalan söylüyor." dedi.

Görevlerinin geçiş döneminde bir siyasi partinin iktidarı tekeline almasını engellemek olduğunu dile getiren Burhan, geçiş dönemini seçimlerle sona erdirmeye daha hevesli olduklarını söyledi.