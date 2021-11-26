Sudan’da darbe karşıtı gösteriler

Sudan’da ordunun 25 Ekim’deki askerî müdahalesi ve sonrasında aldığı kararlar, ülke genelinde protesto edildi.

Darbe karşıtları, tam sivil ve demokratik yönetim talebiyle başşehir Hartum, Umdurman ve Bahri şehirlerinde “Şehitlere Vefa” sloganıyla gösteriler düzenledi. Ellerinde Sudan bayrakları ile “Askerî yönetim düşsün. Halk daha güçlü. Geri dönüşümüz imkânsız. Devrim, halkın dev- rimi.” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, askerin yönetimi sivil bir hükümete devretmesini istedi. Göstericiler yollarda araç lastikleri yakarken, kaldırım taşlarıyla ana caddeleri trafiğe kapattı. Kuzeydeki Atbera, orta kesimdeki Medeni ve güneydoğudaki Damazin şehirlerinde de sivil yönetim yanlıları sokağa çıktı. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, gösterilerde şu ana kadar 42 kişi vefat etti.

AA

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