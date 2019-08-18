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18 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Sudan’da demokrasi için büyük gün

18 Ağustos 2019, Pazar 17:19
Türkiye’de yaşayan Sudanlı bir gurup, Yeni Asya Vakfı’nı ziyaret edip ülkelerinin demokrasiye geçmesinin sevincini paylaştılar.

Türkiye’de yaşayan ve Sudan’da demokrasiye geçişi destekleyen Sudanlı bir grup Yeni Asya Vakfı’nı ziyaret ederek yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. YAV’ı ziyarete gelen heyet adına açıklama yapan Sadık Davut, Fatma El Tayyip ve Kevser El Bahhari (Orakçı) “Bu mutluluğumuzu paylaşan Yeni Asya Vakfı’na teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular. Heyet adına açıklama yapan temsilciler Sudan’da yaşananları ve demokrasiye geçişi şöyle özetlediler: “2018 Aralık ayından verilen özgürlük mücadelesinde, 500 genç şehit ve binlerce yaralı vererek 11 Nisan’da Ömer El Beşir’in iktidardan uzaklaştırılmasını netice verdi... Askerî bir konsey kuruldu. 

Askerler, muhalefetle anlaşarak sivil bir bir hükümet kurulması için mutabakata vardılar.

Böylelikle Adalet, Barış, Hürriyet ve Demokrasi sloganları ile yola çıkan halk 17 Ağustos 2019 da mutlu sona ulaşarak Sudan’nın demokraside birliğini sağladı.”

Demokrasiyi güçlendirmeye katkı sağlayacağız

Yeni Asya Vakfı’nda faaliyetlerini gerçekleştiren grubun sözcüsü şöyle devam etti: “Bugün (17 Ağustos 2019) ‘Barış ve Demokrasi Günü’ olarak Sudan tarihinde yerini aldı. Türkiye, dost ülkeler, AB ve BM’nin temsilcilerinin katılımıyla Sudan’ın demokrasiye geçişi  kutlandı. Biz Türkiye’de yaşayan Sudan’da demokrasiye geçişi destekleyen Sudanlı bir topluluğuz. Bu günümüzde mutluluğumuzu paylaşan ve bizlerin biraraya gelmemize imkân veren Yeni Asya Vakfı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni süreçte birlikte Sudan’da demokrasiyi güçlendirmeye katkı sağlayacağız. İlerideki faaliyetlerimiz de birlikte olmayı diliyoruz...”

Haber: Adnan Deniz

Etiketler: Sudan, demokrasi
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