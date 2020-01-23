Suriye askerleri mevzilerini terk etti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hükümet güçlerinin militanların saldırısı sonrası İdlib’in güneydoğusundaki gerilimi azaltma bölgesindeki mevzilerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

22 Ocak günü, İdlib’de faaliyet gösteren Türkistan İslam Partisi örgütünün yaklaşık 200 üyesinin 20 pikap, 1 tank ve 2 zırhlı piyade aracıyla Ebu Cireyf-Samka hattındaki Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Rusya ve Türkiye, 12 Ocak’tan itibaren İdlib’de ateşkes rejiminin uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı. O zamandan bu yana 400’den fazla ateşkes ihlali tespit edildi. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, ‘16 Ocak’tan itibaren aralıksız devam eden saldırıların, radikal oluşum liderlerinin Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya uygun olarak başlatılan ateşkesi bozmaya yönelik çabalarının kanıtı olduğunu ve terörist oluşumların açık hedefinin durumu istikrarsızlaştırmak olduğunu’ söylemişti.

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