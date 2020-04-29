Suriye'deki kamplarda koronavirüs önlemleri artırılıyor

Beyaz Baretliler ekipleri, ülkenin kuzeyinde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, çadır kentler, hastane, okul gibi kamusal alanlarda dezenfeksiyona hız verdi.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özellikle çadır kentler olmak üzere birçok noktada temizlik ve bilgilendirme çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi. Salih, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi ile İdlib'de 1262 kampın yanı sıra 1439 okul, 603 sağlık merkezi, 2 bin 140 kamu binası, 230 mescit olmak üzere toplam 7 bin 764 noktayı dezenfekte ettik." dedi. Sivilleri, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardıklarını belirten Salih, kampları ziyaret ederek aileleri Kovid-19'a karşı bilgilendirdiklerini söyledi. Salih, yürüttükleri farkındalık çalışmaları kapsamında 1879 farklı noktaya, virüsün semptomlarını ve önleme yollarını anlatan binlerce broşür dağıtıklarını dile getirdi. AA

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