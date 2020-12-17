Suudi Arabistan'da aşılama işlemleri başladı

Suudi Arabistan KOVID-19 aşı kampanyası başladı, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da aşı yaptırdı.
Bakan Rabia, "Bu, ülkedeki en büyük aşılama kampanyası. KOVID-19'a karşı aşı güvenlidir ancak zorunlu değil, isteğe bağlı olacaktır." dedi.
Sağlık Bakanlığı, aşı olmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği "Sağlığım" isimli bir uygulama paylaştı.
Dün, ülkeye BioNTech-Pfizer aşısının ilk sevkiyatının yapıldığı duyurulmuştu.
Aşılar ücretsiz olacak. Aşılama, yaş, kilo ve kronik hasta gruplarına göre 3 aşamada yapılacak.