Suudi Arabistan'da aşılama işlemleri başladı

Suudi Arabistan KOVID-19 aşı kampanyası başladı, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da aşı yaptırdı.

Bakan Rabia, "Bu, ülkedeki en büyük aşılama kampanyası. KOVID-19'a karşı aşı güvenlidir ancak zorunlu değil, isteğe bağlı olacaktır." dedi. Sağlık Bakanlığı, aşı olmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği "Sağlığım" isimli bir uygulama paylaştı. Dün, ülkeye BioNTech-Pfizer aşısının ilk sevkiyatının yapıldığı duyurulmuştu. Aşılar ücretsiz olacak. Aşılama, yaş, kilo ve kronik hasta gruplarına göre 3 aşamada yapılacak.

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