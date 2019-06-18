"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Suudi Arabistan'dan İhvan'a terör örgütü benzetmesi

18 Haziran 2019, Salı 09:14
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesine tepkisiz kalırken sosyal medya hesabı üzerinden Mursi'nin üyesi olduğu İhvan'ı hedef alan paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat ettiği akşam, Müslüman Kardeşleri (İhvan) eleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mursi'nin mahkemede vefat etmesine tepkisiz kalırken resmi sosyal medya hesabı üzerinden Mursi'nin üyesi olduğu İhvan'ı hedef alan paylaşımda bulundu.

"İslam'ı temsil etmiyor"

"İslam'ı temsil etmiyor ve toplumların istikrarına zarar veriyor" üst başlığı taşıyan ve bir kanlı elin resmedildiği paylaşımda, "Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağı" başlığı kullanıldı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki ilk özgür ve şeffaf seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı dönemin Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yazında gerçekleştirdiği kanlı askeri darbenin en önde gelen destekçileri arasında yer almıştı.

Körfez monarşilerinden Riyad ve Abu Dabi, Arap dünyasının en büyük nüfusa sahip ülkesindeki demokratik tecrübe ve bölgedeki Arap Baharı ülkelerinin önde gelen siyasi aktörü Müslüman Kardeşler'i tehdit algılayarak, darbeden sonra İhvan aleyhine yerel, bölgesel ve uluslararası sistematik kampanya başlatmıştı.

Sisi yönetimindeki Mısır, Müslüman Kardeşler'i 2014'te terör örgütü ilan ederken, özellikle ABD olmak üzere batı başkentlerinde karar alıcıların bu yönde adım atmaları için gösterdiği çabaya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de büyük katkılar sağlamıştı.

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda dün vefat etmişti.

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Mısır, İhvan, Sisi, darbe
Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 4 azaldı

    Konya'da 14 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    Sayıştay: İBB sivil toplum kuruluşlarına yardım yapmadı

    ABD, tanker saldırılarından sonra Orta Doğu'ya ek bin asker daha gönderiyor

    Mursi'nin cenazesi sabaha karşı erken saatlerde defnedildi

    Suudi Arabistan'dan İhvan'a terör örgütü benzetmesi

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

    Demokrasi kapısı açıldı

    İki aday iki yorum

    Türkiye gündeminin en hassas konularından biri: Suriyeli sığınmacılar

    Eski yarbay Mehmet Alkan beraat etti

    Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak

    Karadaği: Mursi ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

    Arap Birliği: Türkiye Siyasal İslam'ı teşvik ediyor

    Mısır'da Mursi'nin vefatı nedeniyle alarm durumu ilan edildi

    Müslüman gibi yaşamak

    Gözlerinizi teknolojiden korumak için 15 teklif

    Demirel duâlarla anıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel’den bir Said Nursî hatırası
    Genel

    İki aday iki yorum
    Genel

    Demokrasi kapısı açıldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kalplere kuvvet ve gıda; ruhlara şifadır
    Ahmet BATTAL

    Doğru ve orta yol, üçüncü yol...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Temsil, tebliğ ve tesbih üzerine
    Genel

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı
    Faruk ÇAKIR

    Bunları yapabiliriz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.