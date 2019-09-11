"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Suudi Arabistan Filistin için İİT'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

11 Eylül 2019, Çarşamba 09:21
Suudi Arabistan, İİT'ye, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek için olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek için olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'dan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamasının şiddetle kınandığı kaydedildi.

İsrail açıklamasının tamamen geçersiz olduğu, Filistin halkına yönelik ciddi tehlike taşıdığı, BM Antlaşması, uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarının açıkça ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

"Kalıcı ve adil bir barış için harcanan tüm çabaları çökertecek"

Netanyahu'nun söz konusu açıklamasının kalıcı ve adil bir barış için harcanan tüm çabaları çökerteceği ifade edilen açıklamada, İsrail'in emrivaki dayatma girişimlerinin Filistin halkının sabit ve koruma altındaki haklarını yok edemeyeceği vurgulandı.

Tüm ülkelerden, uluslararası kurum ve kuruluşlardan Netanyahu'nun açıklamasını kınamaları ve reddetmeleri istenilen açıklamada, İİT'ye de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı çağrısında bulunuldu.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti. Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Netanyahu, Suudi Arabistan
Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suudi Arabistan Filistin için İİT'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var

    Milliler Moldova engelini 4 golle geçti

    Okulların çevresi tehlike dolu

    Domatesler tarlada kaldı

    Ezberci eğitim sınıfta kaldı

    Kanada’daki yasak onları mağdur etti

    50'den fazla ülkeden Hindistan'a çağrı: Keşmir'deki hak ihlallerini durdur

    'Münbiç'tekine benzer bir yola müsaade etmeyiz'

    Diyarbakır anneleri ve babaları evlatlarını istiyor

    'Türkiye için çok umut verici haberler vermiyor'

    Trump, Bolton'u da görevden aldı: 'Beyaz Saray'da ona gerek yok'

    'Hindistan, Cammu Keşmir'i gezegendeki en büyük hapishaneye dönüştürdü'

    Bahamalar'da ölü sayısı 50'yi aştı

    Kerbela'daki aşure etkinliğinde izdiham: 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

    Türkiye'de eğitime harcanan para OECD ortalamasının yarısı kadar

    Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var
    Genel

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Pembe incisiz kaftancılar
    Genel

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir
    Cevher İLHAN

    Zamlarla bütçe açığı kapatılıyor!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbretlik EYLÜL tabloları...
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır
    Faruk ÇAKIR

    Öğretmen olmadan eğitim olur mu?
    Süleyman KÖSMENE

    Rahman’ın yaratışında hiçbir kusur görmezsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.