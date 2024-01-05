Suudiler tazminat istiyor

Maç öncesinde yaşanan kriz sebebiyle iptal edilen Türkiye Süper Kupası’nın organizatörü Suudi Arabistan merkezli Riyadh Season, kulüplere ödenen paraların iadesi ve protokole uyulmadığı için tazminat talebiyle Lahey’deki Uluslararası Uzlaşmazlık Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor.

Kulüpler kendilerine ödenen 43’er milyon TL’nin yanı sıra Suudi şirket tarafından karşılanan tüm masraflarının da faturalarını iade etmek durumunda kalabilir. TFF’nin bu anlaşmadan ne kadar ödeme aldığı ise bilinmiyor. Bosna Hersek merkezli Klix ajansının haberine göre takımlara ve federasyona verilen paraların geri ödenmesine kesin gözüyle bakılırken, tazminatın miktarıyla ilgili tartışmalar var. İki takıma da final mücadelesini Riyad’da oynamayı kabul ettikleri için 43’er milyon TL’lik ödeme yapılmıştı. Kazanan takıma ödül olarak ise ek 22 milyon TL daha ödeme yapılacaktı. Ayrıca kulüplerin Suudi Arabistan’a ulaşımları, Riyad’da konaklamaları ve tüm masrafları da organizatör şirket tarafından karşılanmıştı. TFF’nin ise bu anlaşmadan ne kadar para aldığı bilinmiyor.