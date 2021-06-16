Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal, vakaların düşmesinin ardından 2 ay sonra yeniden ziyaret edilebilecek.

Agra bölge yargıcı Prabhu Narain Singh, 17. yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından inşa ettirilen tarihi yapının, sosyal mesafe tedbirleri altında bugünden itibaren sınırlı sayıda ziyaretçiye kapılarının açıldığını açıkladı.

Singh, ülkede turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısı 70 bine kadar çıkan anıt mezar ve camiden oluşan külliyeye günde, çevrim içi rezervasyon yaptıran 650 kişinin kabul edileceğini söyledi.

Tac Mahal'in girişinde ateşleri kontrol edilecek ziyaretçilerin, külliye sınırlarında maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması zorunlu olacak. 2,5 ayın en düşük günlük vaka sayısının tespit edildiği ülkede, Tac Mahal'in yanı sıra birçok tarihi yapı ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Tac Mahal'in bulunduğu Agra kentinde nisan ayında 500'e kadar yükselen günlük vaka sayısı dün 10 olarak kayıtlara geçmişti.