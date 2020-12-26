Tahran'da çığ felaketi: 8 ölü

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde dün akşam saatlerinde düşen çığın altında kalarak ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 2 kişinin daha cesedine ulaştıklarını ve olayda toplam 8 kişinin öldüğünü söyledi. Velipur, kayıp kişilerden 14'ünün kurtarıldığını belirterek, 7 kişinin daha kayıp olduğunu tespit ettiklerini aktardı. Velipur, ağır hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yarına kadar durdurduğunu kaydetti. Çalışmalar pazar günü devam edecek. Yerel haber kaynakları ise kayıp kişi sayısının 12 olabileceğini bildirdi. Euronews Türkçe

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