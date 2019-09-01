"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Tahriklerle dolu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi

01 Eylül 2019, Pazar 14:39
İsrail Başbakanı Netanyahu, yaklaşan erken seçimler öncesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadini yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni öğretim yılının başlaması nedeniyle Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki yasa dışı Elkana Yahudi yerleşim biriminde bir okulda düzenlenen törene katıldı. 

Burada öğrencilere yaptığı konuşmada Netanyahu, bu yıl 9 Nisan'daki seçim öncesi yaptığı ve tartışmalara neden olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakı vaadini tekrarladı.

"Tüm yerleşim birimlerine Yahudi egemenliğini uygulayacağız"

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 2005'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerininin boşaltılmasını hatırlatan ve bundan sonra hiçbir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini boşaltmayacaklarını vurgulayan Netanyahu, "Tüm yerleşim birimlerine İsrail toprağı ve İsrail devletinin bir parçası olarak Yahudi egemenliğini uygulayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Etiketler: netanyahu
Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmran Han: Terörizmin dini olmaz, İslam'ın da terörle işi olmaz

    ''Palamut açısından son 10 yılın en verimsiz sezonu olabilir''

    'Avn'ın sözlerini en şiddetli biçimde kınıyor ve külliyen reddediyoruz'

    Avn'ın Osmanlı hakkındaki skandal sözlerine tepki yağdı

    Tahriklerle dolu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi

    Taksilerde zamlı tarife bu gece yarısından itibaren başlıyor

    Milli takımın Andorra ve Moldova mesaisi başlıyor

    Pakistan, Hindistan ile diyalog şartlarını açıkladı

    Kanserden korunabilmek için bu uyarılara dikkat!

    Yaylada kaybolan kişileri arama çalışmaları yeniden başladı

    Yemen'de hapishaneye yapılan saldırıda 50 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

    Rusya'da protestolar sürüyor: "Putin hırsız"

    ABD'de 'Dorian' alarmı!

    ABD'deki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

    Beşiktaş, 3 maçta 5 puan kaybetti

    Defterler açılsın!

    Sınırda can pazarı

    ABD'den İdlib'e hava saldırısı

    Lübnan: İsrail 2006'dan bu yana yürürlükte olan angajman kurallarını ihlal etti

    Esad rejimi İdlib'de tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozdu

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Defterler açılsın!
    Feyzullah ERGÜN

    Soğanda saklanan sırlar (2)
    Abdil YILDIRIM

    Allah’ın bizim namazımıza ne ihtiyacı var?
    Genel

    Sınırda can pazarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde hangisi doğru?
    Genel

    Kanserden korunabilmek için bu uyarılara dikkat!
    Genel

    Rusya'da protestolar sürüyor: "Putin hırsız"
    Risale-i Nur'dan

    Vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza etmektir
    Fatih Yokuş

    Selâmlaşma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.