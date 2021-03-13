Taiz'de Husilerin 7 yıllık kuşatması kısmen kırıldı

Yemen'de, ordu güçlerinin başlattığı geniş çaplı saldırılarda Taiz kentinin 4 ilçesini birbirine bağlayan batı kırsalındaki El-Kedha'nın yanı sıra Makbana, Cebel Gabbari, Kuveyha ve Et-Tuveyr El-A'la bölgeleri ele geçirildi.

İç savaş ve siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in Taiz ilinde Husilerin devam eden 7 yıllık kuşatması El-Kedha ile birlikte dört yeni cephenin ele geçirilmesiyle kısmen kırılmış oldu. BM ve uluslararası toplumun ateşkes çabaları devam ederken, Taiz'in yanı sıra birçok cephede çatışmalar son bir haftada artış gösterdi. Taiz, son günlerde yaklaşık 7 yıldır kenti kuşatan Husiler ile ordu güçleri arasında sıcak çatışmalara sahne oluyor. Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husilerin hem hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor. Husilerin konuşlandığı, Taiz'in batı kırsalı El-Kedha ve Makbana cephelerinde süren çatışmalar sonunda ordu bölgede kontrolü ele geçirdi. AA

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