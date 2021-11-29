Taliban, Avrupa Birliği’nden yardım istedi

Avrupa Birliği (AB) ile Afganistan’daki geçici Taliban hükümeti arasında, Katar’ın başkenti Doha’da, insani yardımlar başta olmak üzere havaalanlarının açık tutulması, kız çocuklarının eğitimi gibi çeşitli konularda görüşmeler yapıldı.

Hafta sonunda iki gün süren görüşmelerde, AB heyetine Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson, Afganistan heyetine ise Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki başkanlık etti. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, görüşmenin, “AB’nin, geçici Taliban hükümetini tanıdığı anlamına gelmediği” özellikle vurgulandı. Açıklamaya göre, görüşmelerde her iki taraf da Afganistan’daki havaalanlarının açık tutulmasının önemini vurguladı. Geçici hükümet, havaalanlarının işler tutulması için AB’den yardım talep etti. AA

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