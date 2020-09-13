Taliban, barış görüşmelerine rağmen saldırılara devam ediyor

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki tarihi barış görüşmelerinin başlamasından sadece 24 saat sonra bölgeden saldırı haberi geldi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban militanlarının dünden bu yana ülkenin 15 vilayetinde 18 saldırı düzenlediğini duyurdu. Tegab ilçesindeki silahlı saldırıda 5 polisin öldüğünü duyuran yetkililer, ayrıca Kabil'in Kotay Sangi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla da 2 kişinin yaralandığı açıkladı. Bu saldırılardan 24 saat önce Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Kabil hükümeti Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti. Bu sırada Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah yaptığı açıklamada müzakerelerin uzun sürebileceğini belirterek, "Afganistan'ın sorunları bir ya da iki kere görüşmeyle çözülecek bir şey değil" dedi. Euronews Türkçe

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