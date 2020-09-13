"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Taliban, barış görüşmelerine rağmen saldırılara devam ediyor

13 Eylül 2020, Pazar 17:12
Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki tarihi barış görüşmelerinin başlamasından sadece 24 saat sonra bölgeden saldırı haberi geldi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban militanlarının dünden bu yana ülkenin 15 vilayetinde 18 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Tegab ilçesindeki silahlı saldırıda 5 polisin öldüğünü duyuran yetkililer, ayrıca Kabil'in Kotay Sangi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla da 2 kişinin yaralandığı açıkladı.

Bu saldırılardan 24 saat önce Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Kabil hükümeti Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti.

Bu sırada Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah yaptığı açıklamada müzakerelerin uzun sürebileceğini belirterek, "Afganistan'ın sorunları bir ya da iki kere görüşmeyle çözülecek bir şey değil" dedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Taliban, barış görüşmeleri, saldırı
Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 1527 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Yunanistan Başbakanı: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım

    İsrail'de halk Netanyahu'yu istifaya davet ediyor

    Taliban, barış görüşmelerine rağmen saldırılara devam ediyor

    İran'ın petrol geliri 120 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi

    İtalya Sağlık Bakanı: 6 ay daha dişimizi sıkmamız lazım

    Çin: Dünya barışına en büyük tehdit ABD

    Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 350 bini geçti

    Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Prof. Dr. Toros'tan ''toz taşınımı'' uyarısı

    Hindistan, Brezilya ve Meksika'da bilanço ağırlaşıyor

    İsrail - Bahreyn 'normalleşme'sine tepkiler devam ediyor

    Bakan Koca: 100 bin aktif hastamız yok

    Yunanistan, Fransa'dan savaş uçağı satın alacak

    Küresel salgında son durum

    '85 yaşındaki annemin suçu ne?'

    Avrupa bu trajediyi sonlandırmalı

    Hazır Kuvvet soruları

    En Çok Okunanlar

    Genel

    '85 yaşındaki annemin suçu ne?'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Dindar nesil” derken...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Darbecilere hesap sormak
    Genel

    Beklediğinize değdi
    Osman ZENGİN

    Kırk senelik büyük fitne
    Genel

    Hazır Kuvvet soruları
    Abdurrahman AYDIN

    Kader, kaza ve atâ sisteminin hikmetleri
    Genel

    Darbeyle hesaplaşma böyle sulandırıldı
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.