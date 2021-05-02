Taliban'dan ABD'ye 'karşı eylem' uyarısı

Taliban, askerlerini ülkeden çekmemekle ilgili 2018 Doha Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladığı ABD'ye "karşı eylem" konusunda uyarıda bulundu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD'nin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan askerlerini çekmeyerek Doha Anlaşması'nı ihlal ettiği belirtildi. Anlaşma ihlalinin ABD tarafından yapılmasının Taliban'ın eylem yolunu açtığı ifade edilen açıklamada, Taliban yöneticilerinin bu konuda alacağı kararın beklendiği ve ona göre hareket edileceği vurgulandı. Katar'ın başkenti Doha'da aylarca süren görüşmelerin ardından Taliban ile ABD arasında 2018'de varılan anlaşmaya göre, tüm yabancı birliklerin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan ayrılması gerekiyordu. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı. AA

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