Taliban, Merkel'i Afganistan'a davet etti

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişkiler istediklerini belirterek, Başbakan Angela Merkel'i Afganistan'a davet etti.

Alman Bild gazetesi, "Taliban sözcüsü, Başbakanı Kabil'e davet etti" başlıklı röportajı yayımlandı. Söz konusu röportajda Mücahid, "Almanya'nın Afganistan ile tarihi ve iyi ilişkileri var. Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişkiler istiyoruz." ifadesini kullandı. Zabihullah Mücahid, Alman hükümetinin, yeni hükümetle (Taliban hükümeti) mümkün olan en iyi diplomatik ilişkiye sahip olmasını istediklerini vurguladı. Mücahid, Almanya ile iyi diplomatik ilişkinin yanında, Berlin'den sağlık, altyapı ve eğitim alanlarında mali destek, insani yardım ve iş birliği görmek istediklerini belirterek, "Alman hükümetinin bize gerçekten yardım edebileceğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı. AA

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