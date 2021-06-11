Taliban, Türkiye'nin teklifini kabul etmedi.

Taliban, Türkiye’nin ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi sonrasında Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama teklifini kabul etmedi.

Reuters’e bir açıklama yapan Taliban Sözcüsü, 2020 yılında ABD ile imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye’nin Afganistan’daki birliklerini ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi. Reuters konuyla ilgili haberinde bu gelişmenin başşehir Kabil’de diplomatik temsilcilikleri bulunan ülkeler ve uluslar arası organizasyonlar açısından personellerini bölgeden güvenli bir biçimde nasıl çıkartacaklarına ilişkin ciddî soru işaretleri doğurduğunu yazdı. Konuyla ilgili açıklama Taliban’ın Katar’ın başkenti Doha’da bulunan sözcüsü Süheyl Şahin tarafından yapıldı. Şahin yazılı açıklamada “Türkiye geçen 20 yılda NATO güçlerinin bir parçasıydı, bu bakımdan ABD ile 29 Şubat 2020’de imzaladığımız anlaşma uyarınca Afganistan’dan çekilmeleri gerekir” dedi.

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