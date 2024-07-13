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'Tam bir tiyatro'

13 Temmuz 2024, Cumartesi 12:46
Güvenlik Politikası Reform Enstitüsünün kurucularından Stephen Semler, ABD yönetimi tarafından Gazze'ye "insani yardım ulaştırma" vaadiyle kurulan yüzer liman için "tam bir tiyatro" nitelendirmesinde bulundu.

Semler, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Beni hayal kırıklığına uğrattı." dediği, Pentagon'un yüzer geçici liman sistemini değerlendirdi.

Geçici limanı, Gazzelilere insani yardım malzemesi ulaştırma temel amacını hiçbir zaman yerine getirmediği için tamamen bir "başarısızlık" olarak değerlendiren Semler, "Biden yönetimi, İsrail üzerine baskı uygulayarak kara yoluyla sınırdan çok daha fazla yardım malzemesi geçmesini sağlayacağı yerde bu liman projesiyle dikkatleri başka yere çekti. Geçici liman tam bir tiyatro." ifadelerini kullandı.

ABD'li uzman Semler, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "Gazze'yi tam kuşatma altına alacağız." sözlerinden sonra bölgeye giden yemek, su ve elektriğin kesildiğini hatırlatarak, mevcut durumun müsebbibinin İsrail ve sorumluluğun tamamen ona ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

İsrail'in, "bazı çetelerin ve bozguncuların, yardım araçlarını hedef aldığı" iddialarını gündeme getirebileceğini söyleyen Semler, bu tür olayların 7 Ekim öncesinde yaşanmadığını ve insani yardım kuruluşlarının o tarihten önce Gazze'ye yardım ulaştırma konusunda bu türden sorunlar yaşamadığını dile getirdi.

"İnsani yardım kuruluşları oldukça zor koşullar altında çalışıyor"

Pentagon'un Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gelen yardım malzemelerini yüzer liman aracılığıyla Gazze kıyısına indirmekle yetindiğini belirten Semler, açık havada, güneş altında bekleyen birçok malzemenin bozulduğuna işaret etti.

İnsani yardımları Gazze sahilindeki depolama alanından ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla görevli yardım kuruluşlarının, oldukça zor koşular altında çalıştığını vurgulayan Semler, "Bu duruma, ABD ordusunun kendisi ve Biden yönetimi yol açtı. Gazze'ye atılan bombaların büyük çoğunluğu ABD yapımı." dedi.

Semler, Amerikalıların bir yandan yaptıkları silah yardımlarıyla felaketin oluşmasına katkı sunarken, diğer yandan da bugüne kadarki en yıkıcı bombardımanlardan biri altında yardım malzemelerini Filistinlilere ulaştırmakta zorlanan yardım kuruluşlarını suçlamasını haklı bulmadığını ifade etti.

Pentagon'un insani yardımları ulaştırmayı başardığı algısı oluşturmaya çalıştığını söyleyen Semler, "Yalnızca, yardım malzemelerinin kurdukları geçici liman aracılığıyla kıyıya indirildiği görüntüsünü vermek istiyorlar. Ondan sonra ne olacağı umurlarında bile değil." diyerek söz konusu operasyonun, Biden yönetiminin bir "göz boyaması" olduğunu savundu.

Semler, ABD yönetiminin, İsrail'i bir ateşkesi kabul etmeye zorlama kabiliyeti varken, geçici liman projesiyle kamuoyunun meşgul edilmesini "insani yardım tiyatrosu" olarak gördüğünü dile getirdi.

 

AA

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