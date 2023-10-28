Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in şiddetli saldırılarına maruz kalmaya devam eden Gazze için “Sefalet her geçen dakika artıyor. Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze’deki insani krize işaret eden Guterres, “Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor.” ifadesine yer verdi. BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail’in bombalaması yoğunlaştıkça Gazze’deki insani durumun daha da kötüleştiğini, ihtiyaçların giderek “daha kritik ve devasa hale geldiğini” vurgulayarak, “Gazze’deki insani sistem, 2 milyondan fazla sivil için hayal edilemeyecek sonuçlar doğuracak şekilde topyekün bir çöküşle karşı karşıya.” yorumunu yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi de İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik “kara savaşı başlattığını” belirterek, savaşın “gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete” yol açacağını söylerken, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan “İsrail’in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimalin mümkün olacağını” söyledi. Haber Merkezi

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