Tayvan'da tren kazası: En az 50 ölü

Tayvan’ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu en az 50 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılık, tren tünele girmek üzereyken demir yolu hattının yakınındaki tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vincin sorumlusu şantiye şefinin tutuklamasını talep etti. Şantiye şefi, kazaya neden olan vincin fren sistemini tam olarak sağlayamamakla suçlanıyor.

Bu arada Tayvan Demiryolları İdaresinden yapılan açıklamada, kaza yerindeki onarım çalışmalarının bazı seferlerde 15-20 dakikalık gecikmelere sebep olabileceği belirtildi.