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2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Thomas Portes: Filistin halkını topyekun haritadan silmek istiyorlar

02 Kasım 2023, Perşembe 12:36
Fransız Milletvekili Thomas Portes, İsraillilerin Filistin halkını topyekun haritadan silmek istediğini belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Portes, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğini ifade etti.

Gazze'ye yönelik saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğüne dikkati çeken Portes, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü aktardı.

Portes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "Bir halkı (Filistin) topyekun haritadan silmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 15’e yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin şehit olduğunu, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli şehit oldu, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

 

AA

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