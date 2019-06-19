THY dünyanın en iyi 27. hava yolu şirketi seçildi

Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kurumu Skytrax bu yılın en iyi 100 havayolu şirketini açıkladı. Buna göre, geçen yıl 18. sırada olan Türk Hava Yolları bu yıl 27. sıraya düştü.

Katar Havayolları’nın ilk sırada yer aldığı listeye göre, Singapur ikinci, Japon ANA All Nippon Havayolu şirketi ise 3. sırada yer aldı. Alman Lufthansa’nın 9. sırada bulunduğu listede, İngiliz British Airways 19, Fransız Air France şirketi ise 23. sırada kendine yer buldu. Skytrax, Türk Hava Yolları’nın yıldız sayısını geçen ay 4'ten 3'e düşürmüştü. Ticari havayolları için araştırmalar yapan Skytrax, uluslararası seyahat muayenelerinde en iyi kabin kadrosu, havalimanı, hava yolu dinlenme salonu, uçaklar içindeki eğlence, güvertedeki ikram ve diğer unsurları konusunda da incelemelerde bulunyor. Bu incelemelerden ayrı olarak, Skytrax araştırmalarını, yolculuk yapan kişilerin oylarına göre belirliyor. Arzu eden kişiler Skytrax sitesinden oylamalarda bulunurken, bu oylamalar sonucunda her sene çeşitli konularda 'havacılık oscarı' olarak adlandırılan Skytrax ödülleri dağıtılıyor. Euronews Türkçe

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