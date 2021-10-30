Tokyo Camisi'nde kültür festivali düzenlendi

Japonya’nın başkentindeki Tokyo Camisi ve Türk Kültür Merkezinde kültür festivali gerçekleştirildi.

Festivalde; seramik, klasik İslam eserleri okuma kulübü, çiçek düzenleme, İslam kaligrafisi, Türk el işçiliği, Arapça sınıfı ve Genç Müslümanlar Kulübü dahil kültür merkezinde yıl boyunca sürdürülen faaliyetler tanıtıldı. Kültür festivaline katılan başta Japonlar olmak üzere farklı milletlerden Müslüman ve gayrimüslimler, Türk mutfağından lezzetleri tatma fırsatı buldu. Festivali gezen Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de faaliyetlere yönelik bilgi aldı. AA

Okunma Sayısı: 147

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.