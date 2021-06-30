Toparlanma en erken 2023’te

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs pandemisinin dünya turizmine etkisinin 4 trilyon dolara varan ekonomik kayba yol açabileceği uyarısında bulundu.

BM’ye bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) ortak raporunda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın aşılama yapılamamasının ekonomik kayıpları arttırdığı belirtilerek 2023 yılına kadar turizmde normale dönüşün mümkün olmayacağı tahmini dile getirildi. Raporda pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların geçen yıl turizm ve bağlantılı sektörlerde 2,4 trilyon dolarlık kayba sebep olduğu belirtilerek aşıların dağıtımındaki gelişmelere bağlı olarak benzer bir kaybın bu yıl da yaşanabileceği vurgulandı. DW Türkçe’nin haberine göre, gelişmekte olan ülkelerde geçen yıl turist girişlerinde yüzde 60 ila yüzde 80’lik düşüş olduğuna işaret eden raporda, turizm sektöründe pandemi öncesi rakamlara en erken 2023 yılında dönülebileceği öngörüsünde bulunuldu.

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