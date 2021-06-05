Toprak kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor

BM tarafından hazırlanan raporda, “Toprak kirliliği belki insan gözüyle görülemiyor, ama yediklerimizi, içtiklerimizi ve soluduğumuz havayı tehdit ediyor” denildi.

Birleşmiş Milletler (BM), gezegendeki toprak kirliliğinin insan sağlığını tehdit eder boyuta vardığı konusunda uyardı. BM Çevre Programı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan raporda, eski çağlardan beri insan faaliyetleri dolayısıyla binlerce türde farklı sentetik kimyevî bileşiğin ve tabiattaki zehirli elementlerin toprağa karıştığı belirtildi. DW’deki habere göre raporda toprağı en fazla kirleten faaliyetlerin madencilik ve tarım olduğu kaydedildi. Atık sular, fosil yakıt çıkarma faaliyetleri ile egzoz gazı da toprak kirlenmesinde diğer başlıca etkenler. Raporu kamuoyuna duyuran BM Çevre Programı Direktörü Inger Andersen, “Toprak kirliliği belki insan gözüyle görülemiyor, ama yediklerimizi, içtiklerimizi ve soluduğumuz havayı tehdit ediyor” dedi.

Kimyevî madde üretimi iki katına çıktı

Raporda pestisitler, plastikleştiriciler ve sentetik polimerler de dahil olmak üzere toprağa zarar veren pek çok maddenin tabiatta uzun süre kalabildiği ve besinleri kirlettiği ifade ediliyor. Çocukların, hamile kadınların ve anne karnındaki bebekler ile yoksul kesimin bu kirlilikten başlıca etkilenen gruplar olduğuna da işaret ediliyor. Diğer yandan raporda arıtma ve filtreleme gibi teknolojileri kısıtlı olan gelişmekte olan ülkelerin kirlilikten en fazla etkilendiği tesbiti yapılıyor. Uzmanlara göre dünyada yıllık 2,3 milyar tona ulaşan kimyevî madde üretimi 21’inci yüzyılın başından beri iki kat artmış durumda. 2030 yılında bu artışın yüzde 85’e ulaşacağı tahmin ediliyor.