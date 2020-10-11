"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Trabzon'da 35 farklı noktada yangın: Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan açıklamalar

11 Ekim 2020, Pazar 20:00
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, kentte son 48 saatte 25'i açık alan, 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıktığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çalılık alanda örtü yangını çıktığını anımsatarak Ortahisar, Akçaabat ve Yomra itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti. Yangınlara davetiye çıkarmamak için dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Dün gece saatlerinde Akyazı Mahallemizde meydana gelen yangın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yine TİSKİ ekiplerimiz tarafından bölgeye su takviyesi sağlanmıştır. Trabzon'da son 48 saatte 25'i açık alan, 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıkmış olup ne mutlu bize ki can kaybı yaşanmadan yangınlara gerekli müdahale yapılmıştır."

Raporlara göre yangınların çoğunun piknikler ve fındık bahçelerinde yapılan temizliğin ardından yakılmak istenen ateş sonucu meydana geldiğine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle çeşitli nedenlerle bahçelerde yakılan ateşler, yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Vatandaşlarımız kontrollü olarak yaktığını düşünse de küçük bir rüzgarda kontrolden çıkan anız yangınları, insanların canını ve malını tehdit edebilmektedir. Mevsim şartları sıcak, yağışsız ve rüzgarlı geçmektedir. Bu nedenle hiçbir gerekçe ile kuru ot, çalı gibi yanıcı maddelerin açık alanda ve etrafa sirayet edecek yerlerde yakılmamasını, sigara gibi yakıcı maddelerin yerlere atılmamasını istirham ediyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde havaların soğuması ile birlikte herhangi bir tehlike yaşanmaması için vatandaşlarımızın baca temizliklerini yaptırmalarını da önemle rica ediyorum."

AA

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş suçu

    'Hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain'

    Eğitimde karmaşa

    Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

    Milli Takım Rusya'dan 1 puanla döndü

    Dünya genelinde son 24 saatteki gelişmeler

    Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

    KKTC Cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak

    Trabzon'da 35 farklı noktada yangın: Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan açıklamalar

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 59 kişi daha vefat etti

    Kumaş maskeler de işe yarıyor

    Mısır’a ‘idamı kaldır’ çağrısı

    ABD'de seçim anketlerinde son durum ne?

    Apple 5G uyumlu iPhone 12 serisini tanıtacak

    AB'den Dağlık Karabağ'da 'Ateşkese uyulsun' çağrısı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 219 bin 300'e yükseldi

    Balinaların nesli tükeniyor

    Şehidimizi duâlarla uğurladık

    Türkiye geçen ay en çok savunma ihracatını Azerbaycan'a yaptı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain'
    Süleyman KÖSMENE

    Bekârlık bîkârların kârıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Külliyatın bütün versiyonları
    Şükrü BULUT

    Klâsik tarikat yapılarından cemaatleşmeye...
    Genel

    Eğitimde karmaşa
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bu kadar hadis nasıl akılda kalır?”
    Risale-i Nur'dan

    Meşguliyetimiz, yeryüzündeki en büyük mesele
    M. Said ZEKİ

    Bizi uykumuzdan uyandırma(!)
    Mehmet KARA

    “Niye var bu Sayıştay?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.