Trabzon Havalimanı'na inen uçak için bomba ihbarı yapıldı

Trabzon Havalimanı'na inen Kuveyt'e ait bir yolcu uçağında bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine pist dışına çıkarılan uçaktaki yolcular, güvenlik güçleri eşliğinde aranarak tahliye edildi. Otobüslere alınan yolcular, pistten uzaklaştırılıyor. Polis özel harekat ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında iç hatlar ve dış hatlarda bekleyen diğer yolcular da bina dışına çıkarıldı. Öte yandan havalimanına gelen bomba imha uzmanları, köpeklerle arama yaptı. Alana getirilen mobil X-ray cihazıyla uçaktan indirilen valizler kontrol ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 282

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.