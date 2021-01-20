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20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Trump, 73 kişiye af çıkardı

20 Ocak 2021, Çarşamba 09:43
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 73 kişi için af çıkardığını açıkladı.

ABD bugün seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken Başkan Donald Trump görev süresinin son gününde birkaç gündür ortaya atılan iddiaları doğruladı ve onlarca kişi için af ve ceza indirimi kararı verdi. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, 73 kişi için af çıkardığını, 70 kişinin de cezasında indirim yaptığını açıkladı. 73 kişi arasında Trump'ın, başkanlığının ilk sekiz ayında en üst strateji danışmanlığını yapmış olan Steve Bannon ve eski Google mühendisi Anthony Levandowski de var.

Levandowski, şirketin sürücüsüz araç birimi Waymo'da çalıştığı dönemde ticari sırlarını mobil ulaşım uygulaması Uber'e satmak suçundan 18 ay hapse mahkûm edilmişti.

Etiketler: Trump, af
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