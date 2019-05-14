Trump: Bu yalan haber böyle bir şeyi planlamadık

ABD Başkanı Donald Trump, NYT gazetesinin "ABD, İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker göndermeye hazırlanıyor" iddiasının "yalan" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesinin dün yayımladığı "ABD, İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker göndermeye hazırlanıyor" şeklindeki haberin doğru olmadığını belirtti.

Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, İran'la artan gerilime ilişkin açıklamalar yaptı.

Trump, bir soru üzerine, NYT gazetesinin dün yayımladığı ve "ABD'nin, İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasını içeren haberine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"NYT'nin haberi ise kesin yalan haberdir. NYT yalan haber yazıyor. (Bölgeye asker gönderme) Bunu kesinlikle yapardım ancak böyle bir şeyi planlamadık. Umarım planlamak zorunda da kalmayız. Eğer planlamış olsaydık bundan daha fazla asker gönderirdik."

"Daha fazla asker gönderirdik"

Trump'ın İran'a karşı 120 bin asker gönderme gibi bir plan yapmadıklarını belirtmesine rağmen, "eğer planlamış olsaydık daha fazla asker gönderirdik" şeklindeki açıklaması, ABD'nin İran'la askeri bir karşılaşma ihtimalini göz ardı etmediği şeklinde yorumlandı.

NYT'nin söz konusu iddiasını Trump yalanlarken, Pentagon'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazetede dün yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, geçen perşembe günü ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarına "İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker gönderme planını da içeren bir sunum yaptığı" iddia edilmişti.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin dün yaptığı son açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir adım atması durumunda karşılığının "ağır" olacağını söylemişti.