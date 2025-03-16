Trump Gazzelilere Afrika’da yer buldu!

İsrail ve ABD’nin Trump’ın Gazzelileri sürgün planı için Doğu Afrika ülkeleriyle temasa geçtiği iddia edildi.

AP’nin İsrailli ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv ve Washington yönetimleri, Sudan, Somali ve Somali’den 1991’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Gazzelilerin sürgün edilmesi planı için görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail yönetimlerinin, Gazze Şeridi’nden sürgün edilmek istenen Filistinlilerin Sudan, Somali ile Somaliland bölgesine gönderilmesini görüşmek üzere temasa geçtiği kaydedildi.

Buna karşın Sudanlı yetkililer ABD’den gelen teklifi reddettiklerini söylerken, Somali ve Somaliland yetkilileri AP’ye yaptıkları açıklamada herhangi bir temastan haberdar olmadıklarını belirtti.

Haberde, temasların ABD ve İsrail’in uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandıran sürgün planını ilerletme konusunda kararlı olduğunu gösterdiğine işaret edildi.