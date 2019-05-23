Trump gözdağı verdi: Önce ben, sonra ABD

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi onu soruşturmaya devam ettiği sürece kendisini birinci, Amerika'yı ise ikinci sırada tutuyor.

Çarşamba günü Beyaz Saray'da gerçekleşen özel bir toplantıda Trump, kendisinin "suçlarını ört bas etmekle uğraştığını" söyleyen Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'ye sert çıktı. Trump, Pelosi'ye ve toplantıda bulunan Senato'nun azınlık lideri Chuck Schumer'e soruşturma altında bulunurken onlarla Amerikan halkı için önemli olan siyasi meseleler hakkında çalışamayacağını söyledi.

Donald Trump, toplantıdan ayrılıp Beyaz Saray'ın bahçesine gelerek yasa çıkarma konusunda Demokratlarla çalışmama kararını basın mensuplarına duyurdu. Cumhuriyetçi ABD Başkanı, Demokratların üst düzey milletvekillerine "Altyapı çalışmalarını yapmak istiyorum. Ama biliyor musunuz, bu şartlar altında bunu yapamazsınız. O yüzden şu uydurma soruşturmayı bitirin." dediğini gazetecilere aktardı.

Demokratlara Trump'la ilgili soruşturmaya ve onun yargılanması ile sonuçlanabilecek sürece metedolojik bir yaklaşım getirilmesi gerektiğini söylemiş olan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise daha sonra "ABD Başkanı ve ABD için dua ediyorum." dedi.