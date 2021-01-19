Trump'ın görev bitimine 24 saat kala, Çin'e yönelik yeni bir adım

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitimine 24 saat kala, Çin'e yönelik yeni bir adım geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç işlediği" sonucuna vardıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisi'nin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Bölgedeki incelemelerinin sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin, Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları incelemelerde ulaştıkları sonuçların detaylarını da paylaşan Pompeo, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk bölgesindeki azınlıklara yönelik onlarca yıldır sürdürdükleri baskıları Mart 2017'den itibaren daha da artırdıklarını gördüklerini belirtti.

Pompeo, "Çin'in ahlaka aykırı, topyekün politikaları, eylemleri ve istismarları, Uygurlara yönelik sistematik ayrımcılıktır. Çin, Uygur halkının seyahat, göç etme, okula gitme ve toplanma, konuşma, ibadet etme gibi diğer temel insan haklarını ellerinden almaktadır." ifadelerine yer verdi.

Çin'in bölgeye uluslararası gözlemcilerin girmesini de engellediğine dikkati çeken Pompeo, "Çin'in kadınlara zorla kürtaj yaptırdığı, Uygur olmayan kişilerle evlenmeye zorladığı ve Uygur çocukları ailelerinden ayırdığı" bilgisini paylaştı.

Pompeo, Çin'in "insanlığa karşı işlediği suçları da "1 milyon sivilin haksız yere hapsedilmesi ve fiziki özgürlüğünün kısıtlanması, zorla kısırlaştırma, haksız yere tutuklanan çok sayıda kişinin işkence görmesi, zorla çalıştırma, dini ve inanç özgürlüklerinin kısıtlanması, ifade ve hareket özgürlüğünün kısıtlanması" olarak sıraladı.

Çin yönetimine çağrıda bulunan Pompeo, şunları kaydetti:

"Haksız yere tutuklanan herkesi serbest bırakın. Hapisleri, tutuklu kamplarını, ev hapislerini ve zorla çalıştırmaları ortadan kaldırın. Zorla kısırlaştırma, zorla kürtaj, zorla doğum kontrolü ve çocukların ailelerinden zorla ayırılmasını içeren nüfus kontrol politikalarını kesin. Tutuklu merkezlerindeki her türlü işkenceyi ve istismarı durdurun. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ya da Çin'in herhangi bir yerinde dini ve etnik azınlıklara yönelik zulmü bitirin, Uygurlara ve diğer zulme uğrayan azınlıklara seyahat ve göç etme özgürlüklerini geri verin."

Çin'den yaptıklarının hesabının sorulması amacıyla çoklu organların kurulması için uluslararası topluma da çağrıda bulunan Pompeo, Dışişleri Bakanlığına, bölgeyi izlemeye ve bilgi toplamaya devam etme talimatı verdiğini aktardı.