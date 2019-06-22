Trump: İran'a ek yaptırımlar getireceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı askeri seçeneğin hala masada olduğunu açıkladı.

İrana karşı yeni yaptırımları hayata geçirmeye hazılandıklarını duyuran Tump. söz konsu yaptırımların İran'ı nükleer silah edinmekten alıkoyacağını savundu. Son gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "umarım İranlı yöneticiler yeterince akıllıdır ve halkını önemsiyordur" ifadelerini kullandı. İran'la görüşmeye ahzır olduğunu yineleyen Trump, "hadi İran'ı yeniden muhteşem yapalım" şeklinde konuştu. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.