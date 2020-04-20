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20 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Trump: İran talep ederse salgınla mücadele için yardım edebiliriz

20 Nisan 2020, Pazartesi 11:28
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ayda 20 milyondan fazla koronavirüs kit üretimi için daha önce devreye soktuğu 'Savunma Üretimi Yasası'nı kullanacağını açıkladı.

Trump, İran'a talep etmesi durumunda Covid-19 salgınıyla mücadelede yardım edebileceğini de sözlerine ekledi.

'Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Trump, salgınla mücadelede istikrarlı ilerleme kaydetmeye devam ettiklerini ileri sürdü.

Küçük işletmelere 450 milyar dolarlık yardım paketi

Küçük işletmelere ve kırsal hastanelere yardım içeren 450 milyar dolara yakın yardım paketi üzerinde Demokratlarla görüşmeyi sürdürdüklerini belirten Trump, ''Anlaşmaya yakınız.'' dedi.

Test kitlerinin yeterli olmadığı konusunda sık sık eleştirilen Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı ve kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Trump: İran talep ederse yardım etmek isterim

Salgından kötü etkilenen ülkelerden biri olan İran'a yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, ''İran'a yardıma ihtiyaç duyarsa ve talep ederse yardım etmek isterim. Salgın onları çok kötü vurdu ama bildirdikleri rakamlar açıkçası doğru değil. Yardıma ya da suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyarlarsa ki biz de binlerce var ve üretiliyor, tabii ki yardım etmek isteriz.'' şeklinde yanıt verdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Trump, İran, salgınla mücadele, yardım
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