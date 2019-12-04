Trump, Kanada Başbakanını 'ikiyüzlülükle' suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu iki yüzlülükle suçladı.

NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen liderler zirvesinde kapsamında ayaküstü konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Trump aleyhinde konuştukları basına sızmıştı.

Üç liderin aleyhinde yaptığı konuşmaya ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun kendisinin düzenlediği basın toplantısındaki performansına ilişkin olumsuz yorumlarına tepki gösteren Trump, Justin Trudeau'yu kastederek, "Kendisini çok iyi bir adam olarak görüyorum ama biliyorsunuz ki ben onu iki yüzlü olarak tanımlıyorum. NATO'ya yüzde 2 bile ödeme yapmadığı gerçeğini söylüyorum ve görüyorum ki bundan dolayı pek mutlu değil. Yüzde ikilik payı bile ödemiyorlar. Kanada'nın parası var ama ödeme yapmıyor." diye konuştu.