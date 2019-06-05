Trump Küba'ya grup turlarını yasakladı

Trump yönetimi, İran, Venezuela gibi Küba'yı da kıskaca alıp can damarlarını kesme çabalarını yoğunlaştırdı. ABD'den Küba'ya grup turlarına ve yolcu gemisi seferlerine bugünden itibaren yasak getirildi.

Trump yönetiminin bu son yaptırımıyla Küba'ya sadece turistik değil eğitim ve kültürel amaçlı turlara da son verildi. Yolcu gemilerinin yanısıra özel yatlar ve balıkçı teknelerinin de Küba'da durması yasaklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'aile ziyareti ve diğer yasal seyahat biçimleri' kapsamında Küba'ya ticari seyahatlerin devam edeceğini, ancak özel yat ve uçaklara yasak getirildiğini duyurdu.

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