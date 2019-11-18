Trump, Nixon kadar olamadı

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump ile Watergate skandalıyla anılan ve azil kararının imzalanmasından önce görevinden istifa eden eski Başkan Richard Nixon arasında yaptığı karşılaştırmayı Pazar günü bir adım öteye taşıdı.

Pelosi, Nixon’un en azından azledilmeden önce görevini terk edecek kadar ülkesini düşündüğünü söyledi. Amerika’nın Sesi’nde geçen habere göre Kongre’deki en üst düzey Demokrat olan Pelosi, geçen hafta gazetecilere Trump’ın Ukrayna’dan 2020 seçimlerindeki muhtemel rakibini soruşturmasını istemesinin Nixon’un yaptığını neredeyse küçük gösterdiğini söylemişti. CBS televizyonuna Pazar günü verdiği röportajda Pelosi, 1970’lerin başında Demokrat Parti merkezine sızılması ve bu durumun üzerinin örtülmesini içeren Watergate skandalına atıfta bulundu. “Yani Başkan’ın yaptığı bence Richard Nixon’un yaptığından da kat kat daha kötüydü, en azından Richard Nixon bu durumun devam edemeyeceğinin farkına varacak kadar ülkesini önemsiyordu” ifadelerini kullandı.

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