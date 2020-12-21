Trump Pennsylvania'daki seçim sonuçlarına itiraz etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyası, Pennsylvania'daki 3 Kasım başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili ABD Yüksek Mahkemesine yeni başvuruda bulundu.

Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme'den, Pennsylvania Eyalet Yüksek Mahkemesinin 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi aldığı posta yoluyla oy kullanma kararının tanınmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Pennsylvania Yüksek Mahkemesinin seçimlerden önce eyalette posta yoluyla oy kullanma yasasını değiştirmesinin anayasayı ihlal ettiği savunulan başvuruda, bu kararın, "Her iki adayın da kazanma dengesinde duran 2020 başkanlık seçimleri sonuçlarını etkileyecek ulusal öneme" sahip olduğu öne sürüldü.

Başvuruda ayrıca Yüksek Mahkemeden ABD başkanlığına seçilen Joe Biden için eyalet delegelerinin kullandığı oyların reddedilmesi ve Pennsylvania Genel Kurulunun kendi delege listesini oluşturması istendi.